Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, L509, Höhe Einmündung Johannes-Kopp-Straße, 11.11.2019, 17.30 Uhr Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Landau (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 11.11.2019, gegen 17.30 Uhr auf der L509 kurz nach der Queichheimer Brücke. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer fuhr nach Osten und kam aus derzeit noch nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit den entgegenkommenden Pkw eines 19-jährigen. Der 60-jährige Fahrer wurde durch die Kollision schwer verletzt und wurde nach erfolgter Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 19-jährige erlitt leichte Verletzungen die ebenfalls in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Beide Fahrzeuge waren aufgrund des entstandenen Sachschadens in Höhe von ca. 12.000.--EUR nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

