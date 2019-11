Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler, B10, 10.11.2019, 12.10 Uhr Straßenverkehrsgefährdung; Zeugenaufruf

Annweiler (ots)

Ein gefährliches Fahrverhalten zeigte ein 81-jähriger Pkw am 10.11.2019, gegen 12.10 Uhr auf dem Streckenabschnitt der B10 von Hauenstein bis Annweiler. Der Fahrer überholte mit seinem schwarzen VW-Beetle auf der B10 bei Hauenstein zunächst im Überholverbot. Er fuhr trotz Geschwindigkeitsbegrenzung von 100km/h mit bis zu 180km/h, um dann bei einem erneuten Überholvorgang trotz Überholverbot einen in Richtung Annweiler fahrenden Pkw beim beenden des Überholvorganges zu schneiden. Eine zwischenzeitlich verständigte Streife der Polizei Landau konnte den Pkw mit dem 81-jährigen Fahrer in Höhe Landau auf der B10 anhalten. Im Zuge der Ermittlungen offenbarte sich die Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen bei dem 81-jährigen. Der Führerschein des 81-jährigen wurde sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief negativ. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Annweiler unter Tel Nr. 06346/964619 oder per email pwannweiler@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell