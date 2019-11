Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - 23 Beanstandungen bei Geschwindigkeitskontrolle

Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung am 11.11.2019 in der Weinstraße in Edenkoben mussten innerhalb von einer Stunde 18 PKW-Fahrer beanstandet werden, die bei erlaubten 30 km/h zu schnell fuhren. Spitzenreiter im negativen Sinne war ein PKW-Fahrer mit gemessenen 56 km/h. Gegen diesen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, er muss mit 80 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. 4 weitere Fahrer wurden gebührenpflichtig verwarnt, da sie den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Zudem wurde ein Mängelbericht wegen fehlender mitzuführender Dokumente ausgestellt.

