Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Insheim - Kopfschmerzen nach Verkehrsunfall

Insheim (ots)

Am 11.11.2019 gegen 16:50 Uhr befuhr die 60-jährige Golf-Fahrerin die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe und verließ diese an der Anschlussstelle Insheim. An der Einmündung zur L543 musste die Golf-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Die hinter ihr fahrende 19-jährige Polo-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf die Golf-Fahrerin auf. Bilanz des Verkehrsunfalls: Kopfschmerzen bei der Golf-Fahrerin, Schadenshöhe insgesamt 1000 Euro. Die Polo-Fahrerin wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

