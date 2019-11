POL-PDLD: Edenkoben - Dreister Geldbeuteldiebstahl auf Supermarktparkplatz

Polizeidirektion Landau

Edenkoben (ots)

Am 11.11.2019, gegen 14:10 Uhr, räumte die 50-jährige Geschädigte aus dem Landkreis SÜW ihre Einkäufe auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Luitpoldstraße vom Einkaufswagen in ihren PKW ein. Den mitgeführten Einkaufskorb stellte die Geschädigte neben ihren PKW. Der Einkaufskorb wurde hierbei durch unbekannte Täter entwendet. Der Korb konnte im Anschluss einige Meter entfernt zwischen geparkten Fahrzeugen aufgefunden werden. Es fehlte der Geldbeutel, in welchem sich ein geringer Bargeldbetrag und persönliche Dokumente befanden. Zeugenhinweise nimmt die PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

