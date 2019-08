Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin - Ballenpresse löst sich von Zugfahrzeug

Bielefeld (ots)

AK/Bielefeld-Windelsbleiche - Am Dienstag, 27.08.2019, gegen 16.20 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Bielefelder mit seiner Landmaschine mit Anhänger (Ballenpresse) die Krackser Str. in Richtung Buschkampstraße. Zeitgleich befuhr eine 75-jährige Radfahrerin die Krackser Str. stadtauswärts auf dem linken Radweg. In Höhe der Unfallstelle -kurz vor der Buschkampstraße- löste sich aus bisher unbekannter Ursache der Anhänger vom Fahrzeug und touchierte die entgegenkommende Seniorin. Diese wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und nach Erstversorgung an der Unfallstelle mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Fahrrad wurde sichergestellt, zu Verkehrsstörungen kam es nicht.

