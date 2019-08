Polizei Bielefeld

POL-BI: Fußstreifen entdecken Drogen in Parkanlagen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Bereits am Freitag, 23.08.2019, fielen einem Polizisten drei junge Männer an einem Spielplatz mit Drogen und einer Gasdruckpistole auf. An der Herbert-Hinnendahl-Straße versuchte ein Mann am Montag, 26.08.2019, noch schnell Drogen vor herannahenden Polizisten verschwinden zu lassen.

Drogen im Gepäck

Bei einem Streifengang durch eine Parkanlage im Bereich der Petristraße und Finkenstraße traf ein Polizist am Freitag, gegen 14:40 Uhr, auf drei junge Männer. Ein 21-jähriger Bielefelder lag mit seinen beiden etwa gleichaltrigen Begleitern auf einem Spielplatz.

Bei der Überprüfung der Personen entdeckte der Beamte im Rucksack des 21-Jährigen einige Dinge, wie Marihuana, zwei Mühlen zur Zubereitung von Betäubungsmittel und eine Gasdruckpistole. Weil der Mann die Schreckschusswaffe nicht besitzen durfte, stellte der Polizist die Pistole und die Drogen sicher. Er zeigte den 21-Jährigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz an. Im Anschluss mussten die drei Männer den Bereich verlassen.

Drogen verscharrt

Im Rahmen einer Fußstreife gingen zwei Polizeibeamte am Montag, gegen 13:00 Uhr, an dem Grünstreifen der Herbert-Hinnendahl-Straße auf eine Personengruppe zu. Ihnen entging nicht, wie sich ein Mann von der Kleingruppe davon schleichen wollte. Sie beobachteten seinen Griff in seine Umhängetasche.

Die Beamten sahen, wie der Mann eine transparente Plastiktüte auf die Erde warf, sie notdürftig mit seinen Füßen verscharrte und sich entfernte. Umgehend gingen die Polizisten auf ihn zu und kontrollierten den 24-Jährigen obdachlosen Mann. Das fortgeworfene Tütchen enthielt kleine Mengen unterschiedlicher Drogen. Der 24-Jährige, der nichts mit dem Betäubungsmittel zu tun haben wollte, erhielt eine Strafanzeige. Die Drogen stellten die Beamten sicher.

