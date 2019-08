Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw kollidiert beim Abbiegen mit E-Bike

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Senne - Am Montag, den 26.08.2019, kollidierte eine Pkw-Fahrerin mit einem Radfahrer an der Straße Am Flugplatz - Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt.

Gegen 08:30 Uhr befuhr der 52-jährige Bielefelder mit seinem E-Bike die Straße Am Flugplatz in Richtung Friedhofstraße. Eine ihm entgegenkommende, 62-jährige Bielefelderin beabsichtigte, nach links in die Concarneaustraße abzubiegen. Dabei stieß die Fahrerin des Ford Fiestas mit dem E-Bikefahrer zusammen. Dieser stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad wurde bei dem Sturz stark beschädigt. Die Gabel des Rads war gebrochen und das Vorderrad verzogen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Fahrerin des Ford Fiestas blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Fahrzeugfront sowie die Windschutzscheibe wurden beschädigt. Am Ford entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

