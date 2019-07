POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Polizeidirektion Pirmasens

Am heutigen Vormittag ereignete sich gegen 08:30 Uhr in Niedersimten ein tragischer Verkehrsunfall. Ein Pritschen-LKW machte sich selbstständig und rollte bergab. Zwei Arbeiter versuchten den LKW zu stoppen. Wohl beim Versuch in das Führerhaus zu springen, wurde der 45jährige Firmeninhaber an den Beinen so schwer verletzt, dass der Rettungshubschrauber alarmiert wurde. Der zweite Mann, ein 29jähriger Angestellter der Firma, wurde leicht verletzt. Der Lkw kam schließlich mit dem Führerhaus freischwebend an einer Hausecke zum Stehen. Zwei Häuser und ein Pkw wurden hierbei beschädigt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Ein Gutachter wurde hinzugezogen.

