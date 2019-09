Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Hoteleinbrüche in Reinhardshagen und Oberweser, Täter erbeuten Tresor: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Reinhardshagen und Oberweser (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum heutigen Freitag in Reinhardshagen und Oberweser in zwei Hotels ein. Während sie in Reinhardshagen keine Beute machten, nahmen sie in Oberweser einen kompletten Tresor mit. Die zuständigen Ermittlungsbeamten der Polizeistation Hofgeismar gehen davon aus, dass beide Einbrüche durch die gleichen Täter begangen wurden. Sie bitten Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich zu melden.

Bisherigen Ermittlungen zufolge öffneten die Täter in Rheinhardshagen-Veckerhagen brachial eine Hintertür des Hotels in der Unteren Weserstraße. In den Räumlichkeiten wurden sie offenbar nicht fündig, sodass sie ohne Beute und unerkannt flüchteten. Allerdings verursachten sie durch den Einbruch einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Die Tatzeit lässt sich nach Angaben der Hotelbetreiberin auf die späten Abendstunden des Donnerstags, gegen 23:30 Uhr, bis 5 Uhr am heutigen Morgen eingrenzen.

In Oberweser-Oedelsheim agierten die Täter ebenfalls im Schutz der Dunkelheit. In der Zeit zwischen Mitternacht und 6 Uhr am heutigen Freitag gelangten sie über ein Fenster in den Küchenbereich des Hotels in der Bremer Straße. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume und entfernten gewaltsam einen Wandtresor aus einem Büroraum. Neben dem Tresor erbeuteten sie Bargeld, ein Trinkgeldsparschwein und Briefmarken. Auch hier fehlt von den Tätern jede Spur.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hofgeismar unter Tel.: 05671-99280 oder der Polizei Kassel unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

