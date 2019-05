POL-GI: Pressemeldungen vom 27.05.2019: Nach Messerangriff am Arm verletzt+++Einbrüche+++Fahrlässige Brandstiftung+++Unfälle mit Kradfahrern

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen: Auseinandersetzung am Marktplatz

Vor einem Bistro am Markplatz kam es Donnerstagabend (23. Mai) gegen 19.00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 20-jährigen Mann aus Gießen und einer vier- bis fünfköpfigen Personengruppe. Nach bisherigen Erkenntnissen schubsten und schlugen die Unbekannten den 20-Jährigen. Obwohl das Opfer zu Boden fiel traten die Tatverdächtigen weiterhin auf den Gießener ein. Als Zeugen in das Geschehen eingriffen, ließen die Unbekannten von ihm ab und flüchteten. Die Polizei hat von zwei Tatverdächtigen eine Personenbeschreibung: Ein Mann ist etwa 20 Jahre alt, zirka 1,85 Meter groß und hat auffällig blond gefärbtes Haar. Er trug eine weiße Jacke. Der zweite Mann ist zwischen 18 und 20 Jahre alt. Er hat schwarze kurzrasierte Haare und war bekleidet mit einer blauen Sportjacke mit weißen Streifen. Beide Männer werden von Zeugen als südländisch aussehend beschrieben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Messerangriff auf 38-Jährigen

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Naumann-Straße wurde Samstagabend (25. Mai) ein 38-jähriger Mann offenbar mit einem Messer verletzt. Gegen 23.15 Uhr geriet er in Streit mit seinem 61-jährigen Vater. Dabei wirkte der alkoholisierte 61-Jährige mit einem Messer auf seinen Sohn ein. Das Opfer versuchte den Angriff abzuwehren und zog sich dabei mehrere Schnittverletzungen am Arm zu. Ein Rettungswagen brachte den nicht lebensgefährlich verletzten Mann in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen ergab über ein Promille. Die Polizei nahm ihn mit zur Wache. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 61-Jährige dem Haftrichter vorgeführt. Dieser entließ ihn wegen fehlender Haftgründe.

Hungen: Rasenmäher gestohlen

Ein Benzinrasenmäher im Wert von etwa 300 Euro war die Beute nach einem Einbruch in der Straße "Die Brückengärten" in Villingen. Der Unbekannte brach zwischen 15.00 Uhr am Freitag (03. Mai) und 15.00 Uhr am Samstag (25. Mai) in das Gartenhaus eines umzäunten Grundstücks ein. Dort trat er offenbar eine Holztür ein und nahm den blauen Rasenmäher der Firma Einhell mit. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Hecke angezündet

Offenbar verursachte das Abbrennen von Heckenschnitt am Sonntagnachmittag (26. Mai) einen Feuerwehr- sowie Polizeieinsatz im Leimenkauter Weg / Uferweg. Gegen 16.10 Uhr berichtete ein Zeuge von auch im Uferweg in Gießen. Offenbar wollte ein 38-jähriger Mann aus Gießen seinen Gehölzschnitt abbrennen. Dabei geriet eine Hecke in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den Gießener. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: 44-Jähriger gebissen

Nach einem Streit in einem Bus der Linie 5 am Samstagnachmittag (25. Mai) gegen 16.35 Uhr biss ein 29-Jähriger Deutscher aus Lollar einen 44-jährigen Gießener. Dabei verletzte sich das Opfer im Gesicht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Gegen den Tatverdächtigen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungen ein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Linden: Ohne Beute geflüchtet

Offenbar ohne Beute flüchtete ein Einbrecher nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Tannenweg in Großen-Linden. Der Unbekannte hebelte zwischen 10.00 Uhr am Samstag (25. Mai) und 15.00 Uhr am Sonntag (26. Mai) die Terrassentür des Hauses auf. Aus dem Tresor des Besitzers fehlt nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Einbruch in Schule

Unbekannte hebelten zwischen 22.00 Uhr am Sonntag (26. Mai) und 07.00 Uhr am Montag (27. Mai) die Tür einer Schule in der Westanlage auf und verursachten einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Ob die Unbekannten die Schule mit Diebesgut verließen, ist nach bisherigen Erkenntnissen noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Verkehrsunfälle:

Heuchelheim: Zeugen nach Unfall auf der Landstraße 3020 gesucht Die Polizei sucht nach einem Unfall von Samstagmittag (25. Mai) auf der Landstraße zwischen Heuchelheim und Gießen nach Zeugen. Gegen 14.30 stieß ein Kradfahrer, der in Richtung Gießen unterwegs war, offenbar beim Überholen mit einem von Heuchelheim kommenden linksabbiegenden Audi Coupé eines 63-Jährigen zusammen. Der Kradfahrer fiel zu Boden und verletzte sich dabei leicht. An den Fahrzeugen wird der Schaden auf etwa 9000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Zusammenstoß auf Landstraße

Am 24.05.2019 gegen 11.25 Uhr fuhr ein 62-jähriger aus Alsfeld mit seinem Auto an der Anschlussstelle Grünberg aus Richtung Süden kommend von der BAB 5 ab und wollte geradeaus zum Pendlerparkplatz fahren. Dabei übersah er offenbar eine 47-jährige Lahnauerin, die mit ihrem Auto auf der Landstraße 3127 von Rabenau kommend unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 7.500 Euro entstand. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Laubach: Zwei Kradfahrer kommen von der Bundesstraße ab

In einer Linkskurve auf der Bundesstraße 276 zwischen Laubach und Schotten kam Samstagnachmittag (25. Mai) ein 20-Jähriger Kradfahrer aus Nidderau vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte er noch gegen einen Baum. Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Gießen gebracht. Am Krad und einem Leitpfosten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.100 Euro. Zwischen Schotten und Laubach verlor Sonntagmittag (26. Mai) ein 29-jähriger in einer scharfen Linkskurve, der sogenannten "Applauskurve", die Kontrolle über sein Krad und rutschte in eine Schutzplanke. Der Kradfahrer verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte den 29-Jährigen in ein Krankenhaus. Am Motorrad und der Schutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1.500 Euro.

Buseck: Kradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Am 26.05.2019 gegen 13.25 Uhr befuhr ein 61-jähriger aus Willingshausen mit seinem Krad die L 3126 von Buseck-Beuern kommend in Richtung Rabenau-Geilshausen. Hierbei kam er ausgangs einer Linkskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach auf einer Wiese. Hierbei verletzte er sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in die Uniklinik nach Gießen gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.100 Euro

Unfallfluchten:

Gießen: Schülerinnen beobachten Unfallflucht In der Carl-Franz-Straße stieß ein Unbekannter offenbar beim Ausparken gegen einen geparkten grauen Smart. Der Unfall ereignete sich Freitagmittag (24. Mai) gegen 14.30 Uhr. Offenbar beobachteten zwei Schülerinnen den Vorfall, die bei der Polizei bisher namentlich noch nicht bekannt sind. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Staufenberg: Schwarzer Mazda beschädigt

1500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Mazda nach einer Unfallflucht in der Straße "An der Mooseburg" in Staufenberg. Der schwarze MX5 stand dort zwischen 19.00 Uhr am Samstag (25. Mai) und 10.30 Uhr am Sonntag (26. Mai) und hat einen sichtbaren Schaden an der Beifahrertür. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Buseck: Unfallflucht in der Kaiserstraße

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte zwischen 20.00 Uhr am Mittwoch (22. Mai) und 05.30 Uhr am Donnerstag (23. Mai) einen in der Kaiserstraße geparkten blauen Ford. Der Schaden am Kotflügel und der Stoßstange des Fiestas wird auf über 800 Euro beziffert. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

