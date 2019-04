Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fridays for Future auch auf Wangerooge - Kinder sammelten in ihrer Ferienfreizeit Müll und leisteten ihren Beitrag zur Umwelt - Versammlung verlief ruhig

Wilhelmshaven (ots)

wangerooge. Am Freitag, 12.04.2019, versammelten sich in der Zeit von 10:00 - 11:00 Uhr ca. 100 Kinder auf der Insel Wangerooge und demonstrierten vor einem Cafe unter dem Motto "FRIDAY FOR FUTURE" für den Klimaschutz. Angemeldet und initiiert war die Versammlung von zwei aus Bremen stammenden Kindern, die im Inselheim Rüstringen zu Gast sind. Eine Woche lang hatten sie zusammen mit 30 Kindern in ihrer Ferienfreizeit am Stand Müll gesammelt und präsentierten das Ergebnis unterstützt von mehreren Transparenten.

Die von der Polizei begleitete Versammlung kann einen ruhigen Verlauf ohne besondere Vorkommnisse melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell