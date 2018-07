POL-LB: Schwieberdingen: Unfall - LKW-Fahrer geflüchtet

Ludwigsburg (ots) - Nach einem Unfall auf der Landesstraße 1141 im Bereich Schwieberdingen sucht das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, Zeugen. Am Freitag gegen 10.45 Uhr war ein noch unbekannter LKW-Lenker von der Bundesstraße 10 kommend in Richtung des Kreisverkehrs der L 1141 und der L 1140 unterwegs. Aufgrund eines Pannenfahrzeugs, das am Fahrbahnrand stand, zog der LKW-Lenker wohl nach links, wobei er vermutlich nicht auf den Gegenverkehr achtete. Ein 44 Jahre alter Skoda-Fahrer, der in die Gegenrichtung unterwegs war, musste hierauf heftig in die Bremse steigen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Einem dahinter fahrenden 53-jährigen Kawasaki-Lenker, der mit einem elfjährigen Sozius unterwegs war, gelang es nicht mehr, rechtzeitig zu stoppen. Das Motorrad prallte in das Heck des Skoda. Indes setzte der LKW-Lenker seine Fahrt unbeirrt fort. Der Motorrad-Fahrer und des Kind erlitten leichte Verletzungen. Die Kawasaki und der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

