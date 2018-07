POL-LB: Nach Wäschediebstählen in Leonberg-Warmbronn: Polizei sucht SUV-Fahrer als möglichen Zeugen

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Dienstag, 03. Juli 2018, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu mehreren Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Bosch-Straße. Er durchwühlte Schränke und entwendete Damenwäsche. In einer der Wohnungen streichelte er eine schlafende Frau und flüchtete, als sie aufwachte.

In derselben Nacht drang der Unbekannte durch ein gekipptes Fenster in die Waschküche eines Hauses in der Asternstraße ein und durchwühlte dort abgelegte Wäsche. In der Asternstraße brach er zudem einen Wohnwagen auf, den er ebenfalls durchsuchte. Anwohnern der Robert-Bosch-Straße und der Gartenstraße ist in den letzten Tagen wiederholt einen größerer Geländewagen aufgefallen, der zwei Zusatzscheinwerfer auf dem Dach hatte und mit einer männlichen Person besetzt war. Neben weiteren Hinweisgebern sucht die Kriminalpolizei den Fahrer dieses Fahrzeugs als möglichen Zeugen. Er wird gebeten, sich unter 07031/1300 zu melden.

