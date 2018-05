POL-FR: Ihringen - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr

Freiburg (ots) - Sonntagnacht wurde in der Wasenweilerstraße ein 31jähriger männlicher Staatsbürger kontrolliert, der durch seinen Fahrstil der Polizeistreife aufgefallen war. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und außerdem erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Nach einer Blutprobe in der Klinik musste der Mann seinen Wagen stehen lassen und wird mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft Freiburg rechnen müssen.

