POL-FR: Vogtsburg - Sachbeschädigungen und Nötigungen

Freiburg (ots) - Vogtsburg - Oberbergen - In der Nacht von Sonntag auf Montag hat bislang unbekannter Täter, in vier Fällen die Luft aus verschiedenen Pkw und Anhängern entweichen lassen, sodass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Der Ermittlungsdienst in Breisach hat allerdings schon einen Tatverdacht und bittet zusätzlich um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 07667 91170

