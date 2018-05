POL-FR: Lauchringen/Waldshut-Tiengen/Eggingen: Trunkenheitsfahrten

Freiburg (ots) - Fünf Trunkenheitsfahrten wurden über das vergangene Wochenende von der Polizei aufgedeckt. Den Anfang machten in der Nacht zum Samstag gleich zwei Autofahrer bei Oberlauchringen. Gegen 02:30 Uhr gerieten sie in eine Polizeikontrolle. Während bei einem 50 Jahre alten Mann knapp 0,8 Promille festgehalten wurden, war ein 29-jähriger mit gut 1,1 Promille unterwegs. Dieser musste mit zur Blutentnahme. In der darauffolgenden Nacht gegen 02:00 Uhr wurde in der Waldshuter Bleiche eine 23 Jahre alte Autofahrerin gestoppt. Hier ergab die Alkoholüberprüfung knapp ein Promille. Zur selben Zeit wurde in Eggingen ein Lieferwagenfahrer überprüft. Der 29 Jahre alte Fahrer lag deutlich über dem Grenzwert. Ein Alcomatentest zeigte bei ihm fast 1,5 Promille an. Am Sonntagabend kurz vor 20:00 Uhr wurde in Waldshut ein 60 Jahre alter Peugeot-Fahrer kontrolliert, da dieser auffällig fuhr und auf die Gegenfahrbahn geraten war. Auch bei ihm wurden beinahe 1,5 Promille festgestellt.

