POL-FR: Stühlingen: Alkoholisierter Autofahrer prallt ins Feuerwehrgerätehaus

Freiburg (ots) - In die Wand des Feuerwehrgerätehauses in Stühlingen-Wangen krachte in der Nacht zum Samstag ein 27 Jahre alter Autofahrer. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde sein Führerschein einbehalten. Der Mann war gegen 03:00 Uhr beim Abbiegen nach links in die Ringstraße von der Straße abgekommen und gegen die Hauswand geknallt. Dabei wurden sein Wagen und die Wand beschädigt. Er selbst kam unverletzt davon. Da er deutlich nach Alkohol roch, wurde eine Alkoholüberprüfung durchgeführt, die gut 1,2 Promille ergab. Es folgten die Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins. Auf über 10000 Euro dürfte sich der entstandene Sachschaden belaufen.

