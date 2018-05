POL-FR: Dogern: Thuja brennt - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots) - Ein Thuja Baum brannte am Freitag gegen 17:00 Uhr in der Bahnhofsstraße, weshalb die Feuerwehr verständigt wurde. Bis zu deren Eintreffen bekämpften Anwohner das Feuer mit einem Gartenschlauch. Das Wohnhaus auf dem Grundstück wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Zwei Jugendliche hatten zuvor beim Nachbarn geklingelt und dort das Feuer gemeldet. Da möglicherweise der Thuja absichtlich angezündet wurde, sucht die Polizei nach diesen Jugendlichen und bittet unter der Telefonnummer 07751 8316-531 um sachdienliche Hinweise. Die Jugendlichen sollen zwischen 13 und 15 Jahre alt und blond gewesen sein. Es waren ein Junge und ein Mädchen.

