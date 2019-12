Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Wieder falsche Polizisten

Kreis Soest (ots)

Auch am Samstag versuchten Betrüger wieder Senioren am Telefon um ihr Erspartes zu bringen. Sowohl in Soest als auch in Lippstadt meldeten sich Senioren bei der Polizei um solche Betrugsversuche zu melden. Die Unbekannten hatten sich mal wieder als Polizisten ausgegeben und von Einbrüchen in der Nachbarschaft erzählt. Die Angerufenen fielen nicht auf die Masche herein und beendeten die Gespräche. Die Kriminalpolizei weist noch einmal darauf hin, dass unsere Kollegen am Telefon niemals nach persönlichen Verhältnissen oder Besitz fragen. "Seien Sie misstrauisch am Telefon wenn Fremde dort versuchen Sie auszuhorchen!" (lü)

