POL-GS: Polizeistation Braunlage: Verkehrsunfallflucht in Braunlage am 24.04.2019

Braunlage

Am 24.04.2019 ereignete sich in den Nachmittagsstunden, ca. in der Zeit von 17:00 Uhr - 19:00 Uhr, in der Blankenburger Straße in Braunlage eine Verkehrsunfallflucht, bei der an einem Pkw VW ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,-EUR entstand.

Nach bisherigen Erkenntnissen streifte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug im Vorbeifahren dem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw VW und entfernte sich dann unerkannnt auf der Blankenburger Straße in Richtung Neue Heimat. An dem Pkw VW entstand erheblicher Sachschaden an der Fahrertür.

Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des Unfallverursachers führen können, nimmt die Polizei Braunlage unter der Rufnummer 05520-93260 entgegen.

