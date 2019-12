Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Warstein - Falsche Microsoft-Mitarbeiter

Geseke (ots)

Am Freitag wurden zwei Bürger aus Geseke und Warstein, Opfer von falschen Microsoft-Mitarbeitern. Den Angerufenen wurde vorgegaukelt, dass es einen Hackerangriff gegeben habe, beziehungsweise eine Sicherheitslücke auf ihrem Computer gäbe. Beide gewährten daraufhin dem Anrufer Zugriff auf Ihren Rechner. In beiden Fällen nutzte der Täter die Möglichkeit um über das Konto der Opfer Buchungen vorzunehmen. Überlassen Sie keinen unberechtigten Personen Zugriff auf Ihren Rechner. Geben Sie keine persönlichen Daten an unberechtigte Dritte weiter. Wenn Ihnen Zweifel aufkommen, legen Sie einfach auf. (reh)

