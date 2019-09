Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "Sturmtief Mortimer" - erneut Flügel von Windrad abgebrochen ++ Suche nach vermisstem Senior - Hubschrauber im Einsatz ++ "sexuell belästigt" - Pärchen beim Spaziergang ++

Lüneburg (ots)

Presse - 30.09.2019 ++

Lüneburg

Bleckede - wer schlägt muss gehen - von zu Hause weggewiesen

Am frühen Abend des 29.09.19 leitete die Polizei ein Strafverfahren gegen einen 36 Jahre alten Mann ein, der im dringenden Verdacht steht seine vier Jahre jüngere Ehefrau in Gegenwart der Kinder ins Gesicht geschlagen zu haben. Der 36-Jährige wurde für vier Tage aus der Wohnung verwiesen.

Lüneburg - Einbruch in Wohnung

Am 28.09.19, zwischen 06.30 und 21.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Straße In der Techt ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Wohnungstür und nahmen aus der Wohnung eine Geldbörse mit, in der sich u.a. Bargeld befand. Der entstandene Schaden beläuft sich auf geschätzte 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 oder -2215, entgegen.

Adendorf - 3 Verletzte und 3 Pkw mit Totalschaden nach Verkehrsunfall

Bereits am 27.09.19, gegen 14.25 Uhr, kam es an der Kreuzung Kirchweg/ Neue Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden und Sachschäden von ca. 30.000 Euro entstanden. Ersten Ermittlungen zu Folge hatte die 66-jährige Fahrerin eines BMW Mini die Neue Straße aus Richtung der Straße Im Suren Winkel kommend befahren und nach links in den Kirchweg einbiegen wollen. Hierbei übersah sie den VW Golf eines 29-Jährigen, der den Kirchweg in Richtung Ortsmitte befuhr. Der folgende Zusammenstoß zwischen den Pkw war derart heftig, dass sie gegen den Pkw Dacia einer 63-Jährigen schleuderten, welche den Kirchweg in Richtung geradeaus in Richtung ortsauswärts befuhr. Die Mini-Fahrerin und der VW-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht, die Dacia-Fahrerin schwer verletzt. Ein rettungswagen brachte die 63-Jährige ins Krankenhaus, wo sie für eine Nacht stationär aufgenommen wurde. An allen drei Pkw entstand höchstwahrscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden. Die Pkw mussten abgeschleppt werden. + Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

Barnstedt/ Drögennindorf - Postkästen beschädigt

Unbekannte Täter haben am 29.09.19, gegen 07.50 bzw. gegen 08.50 Uhr, In der Hauptstraße in Barnstedt und in der Alte Poststraße in Drögennindorf jeweils einen Postkasten beschädigt. Vermutlich trat ein Täter gegen die Kästen. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel.: 04134/917900, entgegen.

Lüneburg - Reifen zerstochen

In der Nacht zum 29.09.19 zerstachen unbekannte Täter zwei Reifen eines Pkw Daimler, der im Sültenweg auf dem Parkstreifen abgestellt war. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Betzendorf - versuchter Einbruch in Vereinsheim

Zwischen dem 24. und 29.09.19 haben unbekannte Täter zwei Fenster eines Vereinsheimes in der Dorfstraße beschädigt. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf ca. 2.000 Euro. Ins Gebäude gelangten die Täter jedoch nicht. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Zeuge meldet Fahrraddiebe - Damenräder gestohlen

Ein aufmerksamer Zeuge hat sich am Morgen des 29.09.19 bei der Polizei gemeldet, da er zwei unbekannte Täter beim Fahrraddiebstahl beobachtet hatte. Die Täter konnten unerkannt flüchten, jedoch stellten die eingesetzten Polizeibeamten drei offenbar bereits entwendete Fahrräder sicher, die Am Sande abgestellt worden waren. Es handelt sich um Fahrräder der Marken Rixe, Hattrick und Yachima Shock. Die rechtmäßigen Eigentümer können sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung setzen. Am 27.09.19, zwischen 13.30 und 13.35 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter ein schwarzes Damenrad der Marke Raleigh gestohlen, welches an der Außenmauer der Schule in der Heiligengeiststraße abgestellt war. Den auf dem Fahrrad befindlichen Korb, in dem sich u.a. eine Jacke befand, nahm der Täter zuvor vom Fahrrad und stellte ihn auf den Boden. Am 29.09.19, zwischen 07.00 und 08.00 Uhr, stahlen unbekannte Täter ein blaues Damenrad der Marke Pegasus, welches im Pieperweg abgestellt war. In beiden Fällen entstanden Schäden von mehreren hundert Euro.

Lüneburg/ Neetze - nach Unfall geflüchtet

Am 29.09.19, zwischen 14.00 und 15.00 Uhr, streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Vorbeifahren einen auf dem Parkstreifen in der August-Wellenkamp-Straße Lüneburg abgestellten Peugeot. Es entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro an dem Pkw. Am 30.09.19, gegen 07.45 Uhr, befuhr eine 45-Jährige mit ihrem Toyota die L221 von neetze in Richtung Bleckede. Auf Höhe Neu Süttorf kam der Toyota-Fahrerin ein heller Transporter entgegen, welcher auf ihrer Höhe zu weit nach links geriet. Es kam zu einer Berührung der Fahrzeuge, bei welcher der links Außenspiegel des Toyota abbrach. Die Unfallverursacher setzten in beiden Fällen die Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Tripkau - Suche nach vermisstem Senior - Hubschrauber im Einsatz

Nach einem vermissten 89-Jährigen aus Kaarßen suchen Polizei, Feuerwehr und weitere seit den Nachmittagsstunden des 29.09.19. Angehörige hatten den Senior in den Mittagsstunden des 29.09. zum Feuerwehrfest nach Tripkau gebracht, wo er in der Folge verschwand und letztmalig gegen 12:30 Uhr gesehen wurde. Die Polizei leitete in der Folge in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr auch mit Hilfe von Man-Trailer-Hunden Suchmaßnahmen ein, die bis dato erfolglos blieben. Auch der Einsatz eines Polizeihubschraubers am heutigen Tage verlief erfolglos. Die weiteren Maßnahmen dauern an. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, schlank, beige Hose, kariertes Jackett, Krawatte. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - "sexuell belästigt" - Pärchen beim Spaziergang

Wegen sexueller Belästigung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den Nachtstunden zum 29.09.19 in der Grabensteinstraße. Eine 23-Jährige war zusammen mit ihrem 28 Jahre alten Bekannten gegen 04:30 Uhr zu Fuß unterwegs, als plötzlich ein unbekannter Mann der Frau an Hintern und Brust fasst und ihr unvermittelt einen Kuss gab. Der Mann verschwand daraufhin. Er wird wie folgt beschrieben: südländische Erscheinung, ca. 170 cm groß, schlank, ca. 30 Jahre alt, Bart und mit einer Lederjacke bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Küsten, OT. Tolstefanz - mit nichtzugelassenem Pkw unterwegs

Mit einem nichtzugelassenen Pkw BMW ertappte die Polizei in den Mittagsstunden des 29.09.19 einen 44-Jährigen auf einem Feldweg in Tolstefanz. Der Mann hatte das Fahrzeug am Waldrand nördlich des Dorfes auf einen Sandhaufen aufgesetzt. Es entstand jedoch kein Unfallschaden. Die Polizei ermittelt wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung, da der Mann alte entstempelte Kennzeichen an das Fahrzeug angebaut hatte.

Uelzen

Uelzen/Lüneburg/Lüchow-Dannenberg - "Sturmtief Mortimer" - erneut Flügel von Windrad abgebrochen

Bis dato verzeichnete die Polizei in der Region keine größeren Sachschäden durch "Sturmtief Mortimer". Erheblicher Sachschaden entstand jedoch in der Nacht zum 30.09.19 abermals an einer Windkraftanlage im Windpark Brauel (Gemeinde Hanstedt I im Landkreis Uelzen). Dort brach in der Nacht zu Montag erneut ein Rotorblatt der gut 100m hohen Windanlage ab und landet auch einem Acker. Zu Personen- oder weiteren Sachschäden kam es nicht.

++ Bilder unter www.polizeipresse.de ++

Uelzen - unter Drogeneinfluss verunfallt - mit Baum kollidiert

Mit einem Baum kollidierte ein 23 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Polo in den Morgenstunden des 30.09.19 in der Hamburger Straße. Der Mann aus Hannover war gegen 07:30 Uhr in einer scharfen Rechtskurve ins Schleudern gekommen und kollidiert mit einem Baum. Der Mann sowie seine Mitfahrerin blieben unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei dem 23-Jährigen den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Kokain verlief positiv. Es entstand ein Sachschaden von gut 5000 Euro.

Uelzen - Radfahrer übersehen - ohne Licht und Reflektoren unterwegs

Einen 16 Jahre alten Radfahrer übersah ein 75 Jahre alter Autofahrer in den Morgenstunden des 30.09.19 beim Einfahren in die Straße Johnsburg. Der Senior wollte gegen 07:00 Uhr von einer Stichstraße in die Johnsburg einfahren, tastete sich voran und übersah dabei den Jugendlichen, der ohne Licht und Reflektoren unterwegs war, auf dem Fuß-/Radweg. Der junge Mann stürzte und erlitt Schürfwunden.

++ Ruderhaus kollidiert mit Eisenbahnbrücke ++ Schiffsführer leicht verletzt ++ Ruderhaus zerstört ++

Wittingen/Gifhorn/Uelzen, Elbe-Seitenkanal-km 38,5, Samstag, 28.09.19, 20.40 h

Am Samstagabend befuhr das lediglich mit Ballastwasser beladene in Duisburg beheimatete Tankschiff auf seiner Reise von Osnabrück nach Brunsbüttel den Elbe-Seitenkanal im Bereich Wittingen, Landkreis Gifhorn. Bedingt durch eine Baustelle musste der Schiffsführer sein Fahrzeug vor der dortigen Engstelle aufstoppen um einen "Entgegenkommer" durchzulassen. Hierbei fuhr er das hydraulische Ruderhaus seines Schiffes aus, um in der Dunkelheit einen besseren Überblick über die Engstelle zu bekommen. Als er dann seine Fahrt fortsetzte vergaß der als erfahren geltende 40-jährige jedoch dieses wieder abzusenken. An der dort befindlichen Eisenbahnbrücke bemerkte er sein Unterlassen. Jedoch war es bereits zu spät. Das Ruderhaus stieß gegen die Brücke und wurde hierbei weitesgehend zerstört. Er selbst hatte sich in letzter Sekunde auf den Boden geworfen, wodurch es bei einigen Schürfwunden blieb. Das Schiff konnte dann am Industriehafen Wittingen festgemacht werden. Für das Schiff wurde ein Weiterfahrverbot ausgesprochen. Die für Eisenbahn-Güterverkehr genutzte Brücke wurde bis zu einer Schadensuntersuchung gesperrt. Die Schadenshöhe dürfte bei mindestens 30.000 EUR liegen. Ein Atemalkohol-Test beim Schiffsführer war negativ.

