POL-LG: ++ Ruderhaus kollidiert mit Eisenbahnbrücke ++ Schiffsführer leicht verletzt ++ Ruderhaus zerstört ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg (ots)

Ruderhaus kollidiert mit Eisenbahnbrücke - Schiffsführer leicht verletzt - Ruderhaus zerstört

Wittingen/Gifhorn/Uelzen, Elbe-Seitenkanal-km 38,5, Samstag, 28.09.19, 20.40 h

Am Samstagabend befuhr das lediglich mit Ballastwasser beladene in Duisburg beheimatete Tankschiff auf seiner Reise von Osnabrück nach Brunsbüttel den Elbe-Seitenkanal im Bereich Wittingen, Landkreis Gifhorn. Bedingt durch eine Baustelle musste der Schiffsführer sein Fahrzeug vor der dortigen Engstelle aufstoppen um einen "Entgegenkommer" durchzulassen. Hierbei fuhr er das hydraulische Ruderhaus seines Schiffes aus, um in der Dunkelheit einen besseren Überblick über die Engstelle zu bekommen. Als er dann seine Fahrt fortsetzte vergaß der als erfahren geltende 40-jährige jedoch dieses wieder abzusenken. An der dort befindlichen Eisenbahnbrücke bemerkte er sein Unterlassen. Jedoch war es bereits zu spät. Das Ruderhaus stieß gegen die Brücke und wurde hierbei weitesgehend zerstört. Er selbst hatte sich in letzter Sekunde auf den Boden geworfen, wodurch es bei einigen Schürfwunden blieb. Das Schiff konnte dann am Industriehafen Wittingen festgemacht werden. Für das Schiff wurde ein Weiterfahrverbot ausgesprochen. Die für Eisenbahn-Güterverkehr genutzte Brücke wurde bis zu einer Schadensuntersuchung gesperrt. Die Schadenshöhe dürfte bei mindestens 30.000 EUR liegen. Ein Atemalkohol-Test beim Schiffsführer war negativ.

