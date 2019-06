Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Unfälle im Ostalbkreis

Aalen: Wildunfall

Auf der B 19 wurde am frühen Dienstagmorgen ein Wildschwein beim Queren der Fahrbahn von dem Pkw eines 41-jährigen Fahrzeuglenkers erfasst und getötet, der zwischen Unterkochen und Aalen unterwegs war. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Abtsgmünd: Unfall beim Ausparken

Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters im Industriegebiet Osteren fuhr eine 52-jährige Fahrzeuglenkerin am Montagvormittag gegen 11.10 Uhr beim Rückwärtsausparken gegen einen gerade vorbeifahrenden Pkw Opel. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Beide parken zeitgleich aus

Aus Unachtsamkeit kollidierten am Montag gegen 11.15 Uhr zwei Autofahrer auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße Im Hasennest, als sie zeitgleich aus gegenüberliegenden Parkbuchten rückwärts ausparkten. An den beiden Skodas entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Vorfahrt missachtet

Beim Einfahren von der Sonnenbergstraße in den Kreisverkehr bei der Auguste-Keßler-Straße missachtete ein 21-jähriger Mercedes-Lenker am Montagmorgen gegen 7.10 Uhr die Vorfahrt eines im Kreisel befindlichen 28-jährigen VW-Fahrers. Beim Zusammenstoß blieben die beiden Autofahrer unverletzt. Der Schaden an den Autos beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Ellwangen: Unfälle beim Ein-/Ausparken im Bereich

Am Montagnachmittag parkte eine 44-jährige Pkw-Lenkerin gegen 17.45 Uhr auf einem Kundenparkplatz in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße ihr Fahrzeug rückwärts aus einer Parkbucht und beschädigte hierbei den Pkw eines dahinter haltenden 18-jährigen Mazda-Fahrers. 2500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Auf dem Parkplatz eines Gartenmarktes in der Haller Straße fuhr ein 84-jähriger Fahrzeuglenker am Montagnachmittag gegen 14 Uhr rückwärts an den Parkreihen vorbei und prallte gegen einen dahinter quer stehenden Pkw, dessen 60-jährige Lenkerin gerade ausgeparkt hatte. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert.

Ellwangen: Aufgefahren

Einen Auffahrunfall verursachte am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr ein 20-jähriger Fahrer eines VW-Transporters, als er auf der L 1060 auf Höhe des Sportplatzes Neunheim aus Unachtsamkeit auf den Pkw eines 72-jährigen Opel-Fahrers auffuhr, der nach links abbiegen wollte und hierzu abgebremst hatte. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Mögglingen: Von Fahrbahn abgekommen

Beim Befahren der B 29 geriet ein 67-jähriger Mercedes-Fahrerin am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr zwischen Mögglingen und Essingen zu weit nach links und schrammte an der Leitplanke entlang. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert.

Heubach: Auffahrunfall verursacht

Auf der L 1161 ereignete sich am Montag gegen 18.05 Uhr ein Auffahrunfall. Ein von Mögglingen in Richtung Heubach fahrender 22-jähriger Mercedes-Fahrer war auf Höhe der Abzweigung Böbingen auf den verkehrsbedingt abbremsenden Pkw einer 20-jährigen Hyundai-Fahrerin aufgefahren. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Unfallfluchten

Am Montag wurde zwischen 10 Uhr und 13 Uhr ein geparkter Pkw VW von einem vorbeifahrenden Pkw gestreift, der am Fahrbahnrand der Hospitalgasse abgestellt war. Da von einem Zeugen das Kennzeichen des Verursachers hinterlassen wurde, konnte dieser ermittelt werden. Den 84-jährigen Autofahrer erwartet nun eine Strafanzeige.

Beim Ausparken aus einer Parklücke in der Robert-von-Ostertag-Straße beschädigte eine unbekannte Autofahrerin am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr einen vor ihr geparkten Pkw. Obwohl sie noch von einem Zeugen angesprochen wurde, der sich das Kennzeichen notierte, entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca.300 Euro. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Böbingen: Vorfahrt missachtet

Beim Linksabbiegen von der Siemensstraße auf die L 1162 in Fahrtrichtung Böbingen kollidierte am Montagnachmittag gegen 15 Uhr ein 72-jähriger VW-Fahrer im Einmündungsbereich mit einem von links kommenden 24-jährigen Opel-Fahrer, der vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden von ca. 5000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Ausparken - Polizei sucht Zeugen

Als eine BMW-Fahrerin am Montagnachmittag gegen 13.35 Uhr rückwärts aus einem Parkplatz der Stauferklinik vor dem Haupteingang in der Wetzgauer Straße ausparkte, kollidierte sie mit dem Pkw eines 46-jährigen Daimler-Fahrers, welcher zeitgleich auf dem gegenüberliegenden Parkplatz rückwärts aus seiner Parklücke ausparkte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Böbingen: Diebstahl aus Pkw

Aus einem unverschlossenen VW Bus, der in der Pfarrer-Kolb-Straße abgestellt war, wurde am Montag zwischen 2 Uhr und 8 Uhr ein roter Geldbeutel entwendet. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro beziffert.

Waldstetten: Vorfahrt missachtet

Ein von der Bettringer Straße kommender 34-jähriger Peugeot-Lenker missachtete am Montagmorgen gegen 7 Uhr an der Einmündung zur Gmünder Straße die Vorfahrt eines aus Richtung Straßdorf kommenden 63-jährigen Peugeot-Fahrers. Weil dieser dem einbiegenden Auto nicht mehr ausweichen oder vor diesem abbremsen konnte, entstand bei dem nachfolgenden Zusammenstoß ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro. Die Insassen blieben unverletzt.

