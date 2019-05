Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Kinder sprühen Graffiti

Ludwigsburg (ots)

Drei bislang unbekannter Kinder haben am Dienstagabend (30.04.2019) gegen 19.05 Uhr am Westgleis in Ludwigsburg ein Graffiti an ein Stromverteilerhäuschen gesprüht. Die alarmierten Beamten der Bundes- und Landespolizei fanden vor Ort ein zurückgelassenes blau-grünes Kinderfahrrad, einen schwarzen Tretroller sowie eine Spraydose auf. Zeugenangaben zu Folge flüchteten die 10 bis 14 Jahre alten Kinder über die Gleise, nachdem sie bei der Tatausführung beobachtet wurden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

Die Bundespolizei weist eindringlich daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Ein Zug, der sich mit 160 km/h nähert, benötigt für eine Strecke von 100 Metern gerade einmal 2,2 Sekunden. Züge können Hindernissen nicht ausweichen und selbst bei einer sofort eingeleiteten Schnellbremsung beträgt der Bremsweg mehrere hundert Meter. Ein elektrisch betriebener Zug, selbst bei einer Geschwindigkeit von über 200 km/h, ist für das menschliche Ohr erst wahrnehmbar, wenn er bereits vorbeifährt. Zudem wird die Sogwirkung von vorbei- und ausfahrenden Zügen meist nicht bedacht. Vielen Personen ist nicht bewusst, dass auch außerhalb des ausgehängten Fahrplanes ein Zugverkehr (z.B. Sonder- oder Güterzüge) stattfindet. Unser Appell geht insbesondere auch an alle Eltern und Erwachsene: Sprechen Sie mit ihren Kindern und den Jugendlichen über die Gefahren im Eisenbahnbetrieb und seien sie vor allen Dingen selbst ein Vorbild. Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden. Weitere Tipps und Hinweise zum Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie auf der Internetseite der Bundespolizei oder unter dem folgenden Link (https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/04Sicher-auf-Bahnanlagen/Sicher-auf-Bahnanlagen_node.html).

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Daniel Kroh

Telefon: 0711 / 55049 - 107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell