Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen

Stuttgart (ots)

Fünf unbekannte Täter haben am Mittwochabend (01.05.2019) gegen 21.35 Uhr am Bahnhof in Stuttgart-Vaihingen einem 20-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Ersten Erkenntnissen zu Folge hielt sich der 20-Jährige zusammen mit zwei Begleitern nach dem Besuch des Stuttgarter Frühlingsfestes am Bahnsteig 2/3 auf, als die Unbekannten offenbar grundlos und unvermittelt auf ihn einschlugen. Hierbei soll jeder der Männer einmal auf den 20-Jährigen eingeschlagen haben. Er flüchtete anschließend mit seinen beiden Begleitern und wählte den Polizeinotruf. Eine Fahndung der alarmierten Beamten der Bundes- und Landespolizei verlief ohne Ergebnisse. Durch die Schläge brach eine Ecke des Schneidezahnes des 20-Jährigen ab. Die Gruppe der mutmaßlichen Täter wird als etwa 14 bis 18 Jahre alt beschrieben. Einer von ihnen trug einen schwarzen Pullover mit der Aufschrift "Stuttgart". Die Auswertung der Videoaufnahmen sollen nun weitere Erkenntnisse zu den Unbekannten geben. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Daniel Kroh

Telefon: 0711 / 55049 - 107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell