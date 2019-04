Polizei Wuppertal

POL-W: W- Wohnungsbrand-Mann erlitt Rauchvergiftung

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (09.04.2019, 21:30 Uhr), kam es zu einem Wohnungsbrand in der Hochstraße in Wuppertal-Elberfeld. Der alleine in der Wohnung befindliche 48-jährige Mieter bemerkte das Feuer und warnte sämtliche Bewohner des Mehrfamilienhauses. Er selbst atmete Rauchgase ein, sodass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. (weit)

