POL-W: SG- Geldbörse geraubt

Wuppertal (ots)

Auf einem Parkplatz an der Weyersberger Straße in Solingen, überfielen gestern Nachmittag (08.04.2019, 15:50 Uhr) zwei Unbekannte einen Mann und raubteni hm sein Portmonee. Die Männer sprachen den 29-jährigen Solinger an und wollten von ihm Geld getauscht haben. Als dieser seine Geldbörse zückte, schubste ihn einer der Täter, während ihm der Zweite den Geldbeutel aus der Hand riss. Die Räuber flüchteten über naheliegende Bahngleise in Richtung Südpark. Hier verlor sie das Opfer aus den Augen. Beide sollen ein "südländisches Äußeres" gehabt haben. Sie werden von dem Zeugen als circa 25 Jahre alt und 175 Zentimeter groß beschrieben. Sie trugen schwarze Haare, wobei sie bei einem Täter an den Seiten rasiert, bei dem zweiten Täter lockig waren. Bekleidet waren sie mit einer dunklen Jeanshose. Als Oberbekleidung erkannte der Zeuge eine graue Sweatshirtjacke und bei dem zweiten Räuber ein weißes Poloshirt. Die Polizei bittet Zeugen des Überfalls ihre Feststellungen an die Polizei unter 0202/284-0 zu melden. (weit)

