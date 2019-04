POL-W: RS Person auf Parkbank verbrannt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Polizei Wuppertal

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (09.04.2019, 02:00 Uhr), meldeten Zeugen einen Brand an der Konrad-Adenauer-Straße in Remscheid. Anwohner hat-ten das Feuer entdeckt und Polizei und Feuerwehr informiert. Im Verlauf der Löschar-beiten stellten die Einsatzkräfte an einer Parkbank eine leblose männliche Person fest. Eine Ermittlungskommission soll nun die Identität des Verstorbenen und die Hin-tergründe zu dem Brandgeschehen klären. Zeugen, die Beobachtungen im Zusam-menhang mit dem Brandgeschehen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Verstorbenen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wuppertal unter der Rufnummer 0202-284-0 in Verbindung zu setzen.

