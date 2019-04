Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Überfall auf Pizzaboten

Wuppertal (ots)

Am Samstagabend (06.04.2019, 23:15 Uhr), überfiel ein Unbekannter einen Pizzalieferanten am Argonner Weg in Solingen. Das 42-jährige Opfer stellte gerade eine Lieferung zu, als ihn ein Räuber von hinten angriff. Der Täter sprühte ihm Reizgas ins Gesicht und floh mit der Essenslieferung in unbekannte Richtung. Der Auslieferungsfahrer musste durch den Rettungsdienst behandelt werden. Der Räuber wird als männlich und circa 170 Zentimeter groß beschrieben. Insgesamt war er dunkel gekleidet. Die Polizei ruft Zeugen der Tat auf, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. (weit)

