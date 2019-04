Polizei Wuppertal

POL-W: W- Zusammenstoß zwischen Lastwagen und Fahrrad

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (05.04.2019, 06:25 Uhr) verletzte sich auf der Friedrich-Ebert-Straße in Wuppertal eine Fahrradfahrerin schwer, als sie in Höhe der Siegfriedstraße mit einem Lastwagen zusammenstieß. Die 53-jährige Radlerin fuhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Elberfeld, als ein 30-Jähriger mit seinem Laster von der Siegfriedstraße einbog. Durch den Zusammenprall zog sich die Zweiradfahrerin schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. (weit)

