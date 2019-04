Polizei Wuppertal

POL-W: RS Senior in Remscheid nach LKW-Zusammenstoß schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern (04.04.2019), gegen 11:25 Uhr, kam es an der Industriestraße in Remscheid zu einem Unfall mit einem schwer verletzten, älteren Mann. Ein 51-Jähriger wollte mit seinem LKW aus einer Zufahrt fahren. Dabei stieß er den 82-Jährigen mit seiner Fahrzeugfront an. Der ältere Herr zog sich eine schwere Verletzung zu, die im Kranken-haus behandelt werden musste. Sachschaden entstand nicht. (sw)

