POL-W: W/SG- Einbruchsmeldung

Seit gestern (03.04.2019), nahm die Polizei in Wuppertal und Solingen insgesamt fünf Einbrüche auf. Wuppertal: In der Nacht zum 03.04.2019 hebelten Unbekannte an einem Fenster eines Mehrfamilienhauses an der Straße Neuenteich. Das Fenster hielt der Gewalteinwirkung stand, sodass die Einbrecher ohne Beute flüchteten. Gestern Nachmittag (03.04.2019, 16:00 Uhr) verschaffte sich eine unbekannte Einbrecherin Zutritt zu einer Wohnung an der Straße Bredde. Auf bislang ungeklärte Weise drang sie in die Wohnung ein, obwohl sich hier auch die Bewohner aufhielten. Unbemerkt von den Besitzern erbeutete die Frau Schmuck und konnte erst beim Verlassen der Wohnung durch die Bewohner bemerkt werden. Sie floh unerkannt. Bargeld und einen Laptop stahlen Einbrecher im Zeitraum 02.04.2019, 17:00 Uhr bis 03.04.2019, 08:00 Uhr, aus einem Bürogebäude an der Laurentiusstraße. In dieses waren sie zuvor eingestiegen und hatten mehrere Zwischentüren aufgebrochen. Aus der Auslage eines Geschäftes an der Straße Rolingswerth entwendeten in der vergangenen Nacht (04.04.2019, 01:00 Uhr bis 03:30 Uhr) Unbekannte Kleidungsstücke, nachdem sie ein Loch in die Schaufensterscheibe geschlagen hatten. Solingen: In der Zeit zwischen 08:15 Uhr und 14:00 Uhr, hebelten gestern (03.04.2019) Täter die Terrassentür eines Hauses am Siegmundweg auf. Aus bisher unbekannten Gründen ließen sie danach von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu wenden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (weit)

