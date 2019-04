Polizei Wuppertal

POL-W: RS Fünf Schwerverletzte nach Unfall zwischen Remscheid und Hückeswagen

Wuppertal (ots)

Gestern (07.04.2019), gegen 11:55 Uhr, kam es auf der Verbindungsstraße zwischen Remscheid-Bergisch Born und Hückeswagen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem sich fünf Personen verletzten. Eine 29-Jährige fuhr mit ihren zwei- und achtjähri-gen Kindern in Richtung Remscheid. Ausgangs einer Linkskurve geriet sie mit ihrem Mercedes in den Gegenverkehr. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW Passat eines 50-Jährigen, in Begleitung seines acht-jährigen Sohnes. Dabei zogen sich die fünf Insassen der Fahrzeuge schwere Verlet-zungen zu. Durch herumfliegende Trümmerteile kam es zum Schaden an einem hin-ter der 29-Jährigen fahrenden Kia. Die Verletzten mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser in Remscheid und Wuppertal gebracht werden. Es entstand ein Sach-schaden in Höhe von circa 70.000 Euro. Während der Unfallstelle musste die Fahr-bahn gesperrt werden. Warum die Frau in den Gegenverkehr geriet muss nun das Verkehrskommissariat im Rahmen der kommenden Ermittlungen klären. (sw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell