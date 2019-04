Polizei Wuppertal

POL-W: W- Unbekannte beraubten Mann in Wuppertal-Elberfeld

Wuppertal (ots)

Mehrere Männer schlugen am 06.04.2019, gegen 05:00 Uhr, auf der Gathe in Wuppertal-Elberfeld auf ihr Opfer ein und raubten ihm sein Geld. Der 29-Jährige befand sich vor einem Café, als mehrere Personen auf ihn zukamen und ihm wortlos ins Gesicht schlugen. Trotz Gegenwehr gelang es den Tätern dem Wuppertaler das Bargeld aus der Hosentasche zu ziehen. Durch die Schläge wurde der Mann leicht verletzt. In der Folge musste er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei der Räuber sollen eine rote Kappe getragen haben. Weitere Details sind nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Diese haben die Möglichkeit sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (weit)

