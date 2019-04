POL-W: W/RS-Einbruchsmeldung

Polizei Wuppertal

Aus Firmenräumen an der Wesendonkstraße in Wuppertal erbeuteten Diebe Bargeld aus einer Geldbörse in der Zeit vom 05.04.2019, 15:15 Uhr bis 08.04.2019, 07:00 Uhr. An der Bendahler Straße gelangten Einbrecher in das dortige Einkaufscenter und erbeuteten aus den Räumlichkeiten eines Imbiss Bargeld und ein Smartphone. Bei einem weiteren Ladenlokal innerhalb des Centers blieb es bei einem Einbruchsversuch. Aus einem Immobilienbüro am Neumarkt stahlen Diebe einen Laptop in der Zeit vom 05.04.2019, 19:00 Uhr bis 08.04.2019, 09:10 Uhr. An der Wesendonkstraße versuchten Einbrecher mehrere Bürotüren aufzuhebeln. Bei einem Einbruchsversuch blieb es auch an Büroräumen am Werth und einer Erdgeschosswohnung an der Hansastraße.

Zwei Laptops erbeuten Diebe aus Büroräumen einer Firma an der Rosenhügeler Straße in Remscheid in der Zeit vom 06.04.2019, 16:00 Uhr bis 08.04.2019, 07:45 Uhr.

Zeugenhinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202-284-0 entgegen. (hm)

