Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Benninghausen - Lagerhalle abgebrannt

Lippstadt (ots)

Circa 250.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach dem Großbrand einer Lagerhallte in Benninghausen in der Straße Allee. Aus bislang unbekannten Gründen brannte dort in der Nacht von Samstag auf Sonntag die dortige Lagerhalle nieder. Das Gebäude ist zurzeit akut einsturzgefährdet. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen zur möglichen Brandursache auf. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (reh)

