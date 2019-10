PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tägliche Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 30.10.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch am frühen Abend, Neu-Anspach, Anspach, Stockheimer Weg, 29.10.2019, 16.30 Uhr bis 18.20 Uhr

(pa)Die einbrechende Dunkelheit machten sich am Dienstag Einbrecher in Neu-Anspach zunutze. Zwischen 16.30 Uhr und 18.20 Uhr wurde ein Einfamilienhaus im Stockheimer Weg zu ihrem Ziel. Die Täter gelangten durch das Aufhebeln eines Küchenfensters ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie diverse Schränke nach Gegenständen von Wert. Sie flüchteten mit Schmuck im Wert von über 1.000 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

2. Einbrecher stehlen Schmuck, Steinbach, Feldbergstraße, 29.10.2019, 10.30 Uhr bis 13.00 Uhr

(pa)Am Donnerstagmittag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Steinbach ein. Zwischen 10.30 Uhr und 13.00 Uhr schlugen sie auf der Rückseite des in der Feldbergstraße gelegenen Wohnhauses ein Fenster ein, durch das sie in die Räumlichkeiten gelangten. Die Täter entwendeten Schmuck in bisher noch nicht näher zu bezifferndem Wert. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Radsätze gestohlen, Königstein im Taunus, Bischof-Kaller-Straße, 28.10.2019, 19.00 Uhr bis 29.10.2019, 15.00 Uhr

(pa)In Königstein hatten es Diebe auf mehrere Sätze Sommerräder abgesehen. Die Räder befanden sich in den Kofferräumen mehrerer auf dem Gelände eines Autohauses in der Bischof-Kaller-Straße abgestellter Pkw. Die Täter schlugen zwischen Montagabend, 19.00 Uhr und Dienstagnachmittag, 15.00 Uhr an insgesamt vier Fahrzeugen - drei Audi und einem VW - die Heckscheibe ein. Aus den drei Audi entwendeten sie die Radsätze, bei dem VW blieb es bei der eingeschlagenen Scheibe. Der Sachschaden beläuft sich auf einige Tausend Euro. Der Wert der Räder beträgt gut 4.000 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

4. Verkehrsunfall bei Wendemanöver, B456, zw. Bad Homburg und Wehrheim, 29.10.2019, gg. 08.35 Uhr

(pa)Auf der Bundestraße 456 kam es am Dienstagmorgen bei einem Wendemanöver zu einem Verkehrsunfall. Gegen 08.35 Uhr fuhr eine 63-Jährige mit ihrem VW Fox von der Heisterbachstraße kommend auf die Bundessstraße in Richtung Bad Homburg auf. Aufgrund eines Verkehrsstaus beabsichtigte die Autofahrerin trotz vorhandener Sperrfläche auf der Bundesstraße zu wenden. Hierbei übersah sie einen in Richtung Wehrheim fahrenden Mazda, gefahren von einer 69-Jährigen. Der Mazda prallte mit der Front gegen das Heck des VW. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

5. Blutentnahme nach Verkehrsunfall, Oberursel, Altkönigstraße, 30.10.2019, gg. 00.10 Uhr

(pa)In der vergangenen Nacht fuhr in der Oberurseler Altkönigstraße ein Autofahrer gegen einen geparkten Pkw. Der 39 Jahre alte Mann befuhr mit seinem BMW die Altkönigstraße aus Richtung Stadtmitte kommend in aufsteigender Richtung. Nach einer Linkskurve übersah er einen auf einer Parkfläche am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford Mondeo. Der BMW fuhr auf den Mondeo auf, wobei ein erheblicher Sachschaden entstand. Der 39-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den beiden Pkw wird auf rund 28.000 Euro geschätzt. Da die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme Anzeichen für einen möglichen Alkohol- und Drogenkonsum feststellten, musste der BMW-Fahrer für eine ärztliche Blutentnahme mit zur Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell