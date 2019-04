Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: BAB A 215

Schönbek

Kreis RD-ECK - Betrunkener Autofahrer gestoppt

BAB A 215 / Schönbek / Kreis RD-ECK (ots)

190415-1-pdnms Betrunkener Autofahrer gestoppt

BAB A 215 / Schönbek / Kreis RD-ECK. Nachdem der Fahrer eines Chevrolet-Kleinwagens Sonntagabend (14.04.19) in den Kieler Stadtteilen Schilksee und Mettenhof wegen des Verdachts der Trunkenheit am Steuer aufgefallen war, meldete eine weitere Autofahrerin gegen 21.10 Uhr den Kleinwagen ohne Licht auf der A 215 in Richtung Neumünster. Beamten der Autobahnpolizei Neumünster fiel der Chevrolet schließlich an der Anschlussstelle NMS-Nord auf, wo der Fahrer das Rotlicht der Ampelanlage missachtete und stark beschleunigend in Richtung Nortorf abbog. Stoppzeichen der Polizei ignorierte der Mann, bremste plötzlich stark ab, um in Richtung Neumünster zurück zu fahren. Kurz vor der Anschlussstelle NMS-Nord konnte der Fahrer (53) unter Einsatz von Blaulicht und Martinshorn angehalten werden. Er verließ widerstandslos das Fahrzeug. Ein Alkotest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Sönke Hinrichs

