Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: BAB A7

Holmmoor

Krs. Pinneberg - Unfall - Folgemeldung

BAB A7 / Holmmoor / Krs. Pinneberg (ots)

190411-2-pdnms Unfall auf der A7 bei Holmmoor - Fortschreibung

BAB A7 / Holmmoor / Kreis Pinneberg. Gegen 10.50 Uhr (11.04.19) ereignete sich auf der A7 (Fahrtrichtung Hamburg) zwischen Holmmoor und Bönningstedt ein schwerer Verkehrsunfall. Der Fahrer (40) eines Kleintransporters übersah ein Stauende und prallte auf einen Lkw mit Anhänger. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit und mit einem Rettungswagen in eine Hamburger Klinik gebracht werden. Für die Dauer der Rettungsarbeiten war die A7 ab der Anschlussstelle Quickborn in südliche Richtung gesperrt. Seit 13.45 Uhr wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Abschlepp- und Aufräumarbeiten dauern noch an. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Sönke Hinrichs

