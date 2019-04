Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster - Unfälle in Neumünster

Neumünster (ots)

190410-2-pdnms Unfälle in Neumünster

Neumünster. Bei Unfällen in Neumünster wurden zwei Menschen verletzt. Der Fahrer (22) eines VW Polo übersah heute (10.04.19, 05.50 Uhr) auf dem Stoverweg einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Transporter und kollidierte mit dem Heck. Der junge Mann war in Fahrtrichtung Gartenstadt unterwegs. Noch ist unklar, weshalb er das geparkte Fahrzeug übersah. Hinweise auf Alkoholeinfluss liegen nicht vor. Der Polo musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Am Dienstag (09.04.19, 16.30 Uhr) wurde ein 15-jähriger Radfahrer an der Ecke Wittorfer Straße / Schützenstraße verletzt. Er wurde ebenfalls mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Feststellungen der Polizei befuhr der Radfahrer die Wittorfer Straße Richtung Holsatenring. In gleiche Richtung fuhr die Fahrerin (43) eines Renault. Sie wollte jedoch rechts in die Schützenstraße abbiegen und übersah dabei den Radfahrer. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Sönke Hinrichs

