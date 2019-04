Polizeidirektion Neumünster

L 255 / Schierensee / Kreis RD-ECK. Die Fahrerin (51) eines Liegerades wurde Samstag (06.04.19, 18.25 Uhr) auf der L 255 bei Schierensee leicht verletzt. In Begleitung eines weiteren Liegeradfahrers war sie aus Richtung Rumohr kommend in Richtung Schierensee auf der Fahrbahn unterwegs, als sie von einem weißen Kastenwagen (möglicherweise alter Ford Transit) überholt wurde. Weil Gegenverkehr herrschte, kam es beim Vorbeifahren zur seitlichen Berührung des Liegerades und in der Folge zum Sturz. Die 51-Jährige ließ sich am Unfallort behandeln. Der Fahrer des Kastenwagens entfernte sich jedoch. Der männliche Fahrer wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04347 / 3350 mit der Polizei in Molfsee in Verbindung zu setzen.

