POL-NMS: Pkw brannte auf der BAB7, Höhe Neumünster Mitte

Neumünster. Am Samstagnachmittag (13.04.19) gegen 15:30 Uhr brannte in Höhe Neumünster Mitte (Fahrtrichtung Hamburg) ein Pkw auf der BAB7. Der Pkw brannte in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es ist von einem technischen Defekt auszugehen. Die Autobahn musste für etwa eine Stunde in Höhe der Anschlussstelle voll gesperrt werden, so dass der Verkehr abgeleitet wurde. Da eine Beschädigung des Asphalts auf dem Beschleunigungsstreifen zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, musste dieser bis zum frühen Abend weiter gesperrt bleiben. Eine Fachfirma konnte jedoch Entwarnung geben und den Beschleunigungsstreifen reinigen. Um 18:00 Uhr wurde die Anschlussstelle wieder freigegeben.

