PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 28.10.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher stehlen Münzen, Oberursel, Stierstadt, Fuchstanzstraße, 26.10.2019, 17.35 Uhr bis 20.40 Uhr

(pa)Am Samstagabend wurde ein Einfamilienhaus in Stierstadt zum Ziel von Einbrechern. Zwischen 17.35 Uhr und 20.40 Uhr entfernten diese gewaltsam das Gitter vor einem Kellerfernster des in der Fuchstanzstraße gelegenen Wohnhauses. Anschließend hebelten die Täter das Fenster auf, um in die Wohnräume zu gelangen. Diese durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Mit einer Münzsammlung im Wert von mehreren Hundert Euro flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

2. Versuchter Einbruch in Feuerwehrgerätehaus, Glashütten, Schulpfad, 28.09.2019 bis 26.10.2019

(pa)Am Samstagnachmittag wurde ein Einbruchsversuch am Feuerwehrgerätehaus in Glashütten festgestellt. Unbekannte hatten versucht, die Vergitterung eines Kellerfensters auf der rückwärtigen Seite des im Schulpfad gelegenen Gebäudes aufzuschneiden. Das Gitter hielt jedoch stand. Die Tat muss sich im Verlauf des letzten Monats ereignet haben. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Ohne Beute geflohen, Friedrichsdorf, Hesselbergstraße, 27.10.2019, 18:00 Uhr bis 21.00 Uhr

(pa)Am Sonntagabend brachen Unbekannte in der Friedrichsdorfer Hesselbergstraße in eine Doppelhaushälfte ein. Zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr hebelten die Täter ein Küchenfenster auf, durch das sie in das Gebäude einstiegen. Die Räumlichkeiten wurden zwar nach Wertgegenständen durchsucht, nach bisherigem Stand jedoch nichts entwendet. Der Sachschaden, den die Täter hinterließen, beläuft sich auf einige Hundert Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen der Tat, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Räder von Neuwagen gestohlen, Neu-Anpach, Anspach, Robert-Bosch-Straße, 24.10.2019, 20.30 Uhr bis 25.10.2019, 07.30 Uhr

(pa)Insgesamt 7 Sätze Kompletträder wurden in der Nacht auf Freitag in Anspach entwendet. Zwischen Donnertagabend, 20.30 Uhr und Freitagmorgen, 07.30 Uhr begaben sich Unbekannte auf das Gelände eines Autohauses in der Robert-Bosch-Straße. Dort schraubten sie von sieben Neufahrzeugen der Marken Skoda und Volvo die Räder ab. Der Wert der Radsätze beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Zudem entstand an den auf Steinen aufgebockten Fahrzeugen ein beträchtlicher Sachschaden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter (06172) 120 - 0 zu melden.

5. Festnahme nach Einbruch, Usingen, Obergasse, 26.10.2019, gg. 21.00 Uhr

(pa)Am Samstagabend nahm eine Streife der Polizeistation Usingen in der Usinger Obergasse einen mutmaßlichen Einbrecher fest. Ein Anwohner hatte gegen 21.00 Uhr festgestellt, dass sich ein Mann widerrechtlich in der leerstehenden Schlosspassage aufhielt. Der Zeuge rief die Polizei und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Beamten fest. Diese stellten Einbruchsspuren an einer Tür fest und fanden bei der Durchsuchung des 47-jährigen Tatverdächtigen mutmaßliches Einbruchswerkzeug. Der Festgenommene wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

6. Pedelec entwendet, Oberursel, Lenaustraße, 26.10.2019, 23.00 Uhr bis 27.10.2019, 01.30 Uhr

(pa)In der Nacht auf Sonntag wurde in Oberursel ein hochwertiges Pedelec entwendet. Das Elektrorad stand hinter dem Bahnhof in einem Fahrradständer in der Lenaustraße. Daran war das grau-orange Mountainbike der Marke Cube, Modell "Stereo Hybrid 140 TM 500", mit einem Gelenkschloss festgeschlossen. Zwischen 23.00 Uhr und 01.30 Uhr wurde das Schloss gewaltsam geknackt und das Rad im Wert von ca. 5.500 Euro gestohlen. Die Polizeistation Oberursel erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0.

7. Grubber gestohlen, Friedrichsdorf, Seulberg, Vilbeler Straße, 26.09.2019 bis 25.10.2019

(pa)Am Freitag wurde bei der Polizei in Bad Homburg der Diebstahl eines Grubbers angezeigt, der sich im Laufe des vergangenen Monats in Seulberg ereignete. Unbekannte Täter entwendeten das landwirtschaftliche Gerät im Wert von mehreren Hundert Euro von einem Gartengrundstück an der Vilbeler Straße. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter (06172) 120 - 0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

8. BMW überschlägt sich, L3375, zw. Mönstadt und Heinzenberg, 27.10.2019, gg. 14.15 Uhr

(pa)Am Sonntagnachmittag ging ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3375 zwischen Mönstadt und Heinzenberg glimpflich aus. Ein 27-Jähriger war mit seinem BMW gegen 14.15 Uhr aus Richtung Mönstadt kommend in Fahrtrichtung Heinzenberg unterwegs, als er in einer Linkskurve das Heck des Wagens ausbrach und er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der BMW kam nach rechts von der Fahrbahn ab überschlug sich, kollidierte mit einem Baum und kam vor diesem auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Zwar entstand an dem 3er BMW ein Totalschaden, jedoch blieb der Fahrer unverletzt. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt.

9. Citroen rollt gegen Parkbank, Bad Homburg v. d. Höhe, Dornholzhausen, Ricarda-Huch-Straße, 25.10.2019, gg. 13.05 Uhr

(pa)Am Freitagmittag wurden in Dornholzhausen bei einem Verkehrsunfall ein Citroen und eine Parkbank erheblich beschädigt. Gegen 13.05 Uhr parkte eine 62-jährige Autofahrerin ihren Citroen Picasso in der Bertha-von-Suttner-Straße. Da offenbar weder ein Gang eingelegt, noch die Handbremse gezogen war, geriet der Wagen ins Rollen. Durch zwei Absperrpfosten hindurch rollte der Pkw in die Ricarda-Huch-Straße, wo er von der Fahrbahn abkam und gegen eine am Fahrbahnrand befindliche Parkbank prallte. Diese wurde bei der Kollision aus der Bodenverankerung gerissen. An dem Citroen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, er musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell