POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 25.10.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin, Oberursel, Dornbachstraße, 24.10.2019, gg. 10.30 Uhr

(pa)Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von rund 2.000 Euro wurden am Donnerstagvormittag bei einem Trickdiebstahl in Oberursel entwendet. Gegen 10.30 Uhr klingelte es der Wohnungstür einer Seniorin in der Dornbachstraße. Vor der Tür stand ein Mann, der angab, es gebe in dem Mehrfamilienhaus einen Wasserschaden und er müsse nun ihre Wasserleitung überprüfen. Die ältere Dame begleitete den angeblichen Handwerker in ihre Küche. Währenddessen betrat offenbar ein Mittäter des Mannes die Wohnung, um diese nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Dass Bargeld und Schmuck fehlten, bemerkte die Seniorin erst, als der "Handwerker" die Wohnung bereits wieder verlassen hatte. Der Mann wird beschrieben als ca. 35 Jahre alt, etwa 180cm groß und korpulent. Er habe dunkelbraune Haare gehabt, eine Arbeitsweste getragen und akzentfrei Deutsch gesprochen. Zeugen, Hinweisgeber sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden. Wie am Dienstag berichtet, kam es bereits am Montag dieser Woche in Kronberg zu einer Tat mit derselben Masche. Die Polizei rät selbst bei Schilderungen von Notlagen keine unbekannten Personen in die Wohnung zu lassen. Die Täter üben bewusst zeitlichen Druck auf ihre Opfer aus, um diese zu verwirren und ablenken zu können. Lassen Sie sich immer einen Ausweis zeigen und geben Sie an, die Angaben überprüfen zu wollen. Ein Trickdieb wird nach einer solchen Äußerung sicher von der weiteren Tatbegehung absehen.

2. Kammerjäger kassiert und verschwindet, Kronberg im Taunus, Eichenstraße, 24.10.2019, gg. 11.20 Uhr

(pa)Um mehrere Hundert Euro wurde am Donnerstag ein Mann aus Bad Homburg gebracht. Der 20-Jährige suchte und beauftragte im Internet eine Schädlingsbekämpfungsfirma. Am Donnerstagmittag gegen 11.20 Uhr erschien dann zum vereinbarten Termin ein Kammerjäger an der Wohnung des Mannes in einem Mehrfamilienhaus in der Eichenstraße. Bereits vor Beginn der Arbeiten händigte er dem 20-Jährigen eine Rechnung aus, die dieser sogleich bezahlte. Der Kammerjäger verließ daraufhin mit dem Geld die Wohnung, um angeblich Material aus seinem Fahrzeug zu holen. Er kam jedoch nicht wieder. Beschrieben wurde er als Mitte Zwanzig und etwa 180cm groß mit leicht kräftiger Statur. Er habe ein südländisches Erscheinungsbild gehabt und fließend Deutsch mit leichtem Akzent gesprochen. Seine Haare seien kurz und schwarz gewesen, zudem habe er einen Bart mit Stoppeln getragen. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Staubsaugerautomaten geknackt, Oberursel, Berliner Straße, 23.10.2019, 22:00 Uhr bis 24.10.2019, 07.00 Uhr

(pa)In der Nacht auf Donnerstag brachen Unbekannte an einer Tankstelle in Oberursel zwei Staubsaugerautomaten auf. Die Täter begaben sich zwischen 22.00 Uhr abends und 07.00 Uhr morgens auf das Tankstellengelände in der Berliner Straße. Die beiden dort vorhandenen Staubsauger mit Münzeinwurf hebelten die Täter auf, um an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Mit den beiden in den Automaten befindlichen Geldkassetten, in denen sich eine geringe Menge Münzgeld befand, flüchteten die Täter unerkannt. Der Sachschaden, den die Tätern an den Automaten hinterließen, wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen der Tat, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Trickdiebinnen stehlen Portemonnaie, Oberursel, Holzweg, 24.10.2019, gg. 14.30 Uhr

(pa)Dreiste Trickdiebinnen stahlen am Donnerstagnachmittag in Oberursel einer Seniorin die Geldbörse. Die 86-jährige Dame befand sich gegen 14.30 Uhr gerade im Eingangsbereich eines Supermarktes im Holzweg, als sie von einer ihr unbekannten Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Diese Ablenkung nutzte eine weitere Frau aus, um der Seniorin unbemerkt das Portemonnaie aus der Handtasche zu stehlen. Als die 86-Jährige das Fehlen des Geldbeutels bemerkte, war es bereits zu spät und die Diebinnen geflohen. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 100 Euro geschätzt. Mehrere Zeugen meldeten sich nach der Tat bei den eintreffenden Polizeibeamten. Die zwei Frauen sollen von kräftiger Statur gewesen sein. Eine habe blonde, die zweite dunkle Haare gehabt. Es wurde beobachtet, dass eine der Frauen in einen dunklen Mercedes, gefahren von einem kräftigen, etwa 40 Jahre alten Mann stieg und in Richtung Epinayplatz davonfuhr. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter (06172) 120 - 0 zu melden.

5. Fahrradfahrerin verletzt und davongefahren, Bad Homburg v. d. Höhe, Kaiser-Friedrich-Promenade, 23.10.2019, gg. 19.45 Uhr

(pa)Gestern erstattete eine Fahrradfahrerin bei der Polizei in Bad Homburg Anzeige wegen einer Unfallflucht zu ihrem Nachteil, die sich bereits am Mittwochabend zutrug. Gegen 19.45 Uhr befuhr die 58-Jährige die Kaiser-Friedrich-Promenade mit ihrem Rad aus Richtung Schwedenpfad kommend in Fahrtrichtung Kirchgasse, als aus einer Einfahrt ein grauer Pkw herausfuhr und dabei die Radfahrerin übersah. Bei dem Unfall verletzte sich die 58-Jährige am Arm. Die Person in dem Auto entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Die verletzte Radfahrerin begab sich an dem Abend selbstständig in ein Krankenhaus. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt nun und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

6. BMW beschädigt, Neu-Anspach, Anspach, Robert-Bosch-Straße, 24.10.2019, 15.00 Uhr bis 16.20 Uhr

(pa)Rund 2.500 Euro Schaden hinterließ eine unbekannte Person am Donnerstag in Anspach an einem geparkten BMW. Der Wagen - ein grauer 5er Kombi - stand zwischen 15.00 Uhr und 16.20 Uhr auf dem Parkplatz einer Firma in der Robert-Bosch-Straße. Der Fahrer musste anschließend eine frische Beschädigung am der rechten Hintertür feststellen. Die Polizeistation Usingen erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0.

7. Unfallflucht auf Bahnhofsparkplatz, Neu-Anspach, Anspach, Bahnhofstraße, 24.10.2019, 07.05 Uhr bis 13.30 Uhr

(pa)Auf dem Anspacher Bahnhofsparkplatz wurde am Donnerstag ein Renault beschädigt. Der schwarze Clio stand dort von 07.05 Uhr morgens bis 13.30 Uhr mittags. Offenbar bei einem Parkmanöver touchierte ein anderes Fahrzeug die linke Seite des Wagens. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der oder die Verantwortliche fuhr einfach davon. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter (06081) 9208 - 0 bei der Polizeistation Usingen zu melden.

8. Unfallverursacher gesucht, Bad Homburg v. d. Höhe, Am Heuchelbach, 24.10.2019, 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr

(pa)Am Donnerstagvormittag fuhr ein Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall in Bad Homburg einfach davon. Eine Autofahrerin aus dem Wetterauskreis hatte ihren grauen Seat Ibiza gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz "Am Heuchelbach" abgestellt. Als sie gegen 12.00 Uhr zurück zu ihrem Wagen kam, war die vordere Stoßstange beschädigt. Augenscheinlich war ein anderes Auto dagegen gefahren. Ohne sich um die Begleichung des Schadens von rund 1.000 Euro zu kümmern, war die dafür verantwortliche Person geflüchtet. Zeugen werden gebeten, die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu kontaktieren.

9. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Freitag: Königstein, Falkensteiner Straße Höhe Schule Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

