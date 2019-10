PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 24.10.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Schmuck gestohlen, Oberursel, Graf-von-Stauffenberg-Straße, 22.10.2019, 09.30 Uhr bis 23.00 Uhr

(pa)Am Mittwochabend brachen Unbekannte in Oberursel in ein Einfamilienhaus ein. Zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr begaben sie sich in den Garten des in der Graf-von-Stauffenberg-Straße gelegenen Wohngrundstücks. An der Rückseite des Hauses hebelten die Täter ein Fenster und eine Tür auf. Aus den Wohnräumen entwendeten sie Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

2. In Zweiparteienhaus eingebrochen, Königstein im Taunus, Mammolshain, Kronthaler Straße, 23.10.2019, 18.20 Uhr bis 18.45 Uhr

(pa)In Mammolshain waren am Donnerstagabend Einbrecher am Werk. Zwischen 18.20 Uhr und 18.45 Uhr nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner eines Zweiparteienhauses aus, um zunächst durch das Aufhebeln einer Terrassentür in die Erdgeschosswohnung des in der Kronthaler Straße gelegenen Wohnhauses zu gelangen. Über das Treppenhaus gelangten die Unbekannten zur Wohnung im Obergeschoss. Auch deren Tür hebelten sie auf. Beide Wohnungen wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Mit einem geringen Bargeldbetrag sowie einem Paar Designerschuhe im Wert von mehreren Hundert Euro flüchteten die Einbrecher unerkannt vom Tatort. Sie hinterließen an den aufgehebelten Türen einige Hundert Euro Sachschaden. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Zeugen und Hinweisgeber sowie mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Festnahme nach Körperverletzung, Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Bahnhofstraße, 23.10.2019, gg. 22:00 Uhr

(pa)Am Mittwochabend nahm die Polizei in Bad Homburg drei Männer fest, nachdem diese in der Bahnhofstraße einen anderen Mann angegriffen hatten. Gegen 22.00 Uhr war ein 23-Jähriger zu Fuß auf dem Weg zum Bad Homburger Bahnhof. Nach Angaben des Mannes wurde er plötzlich und grundlos von drei ihm nicht bekannten Männern angegriffen. Er sei zu Boden gebracht, geschlagen und getreten worden. Des Weiteren habe ihn einer der Männer in den Rücken gebissen. Der 23-Jährige sei daraufhin in Richtung Bahnhof geflüchtet, wo er die Polizei verständigte. Mehrere Streifen konnten kurz darauf vor Ort drei Tatverdächtige antreffen und festnehmen. Der verletzte 23-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Festgenommenen im Alter von 19, 20 und 22 Jahren waren allesamt stark alkoholisiert. Sie wurden zur Polizeidienststelle gebracht, wo zwei von ihnen aufgrund ihres weiterhin aggressiven Verhaltens auch die Nacht in Gewahrsamszellen verbrachten. Der dritte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen alle drei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen der Tat, sich unter der Rufnummer (06174) 9266 - 0 zu melden.

4. Kinder laufen auf Fahrbahn, Oberursel, Königsteiner Straße, 23.10.2019, gg. 12.50 Uhr

(pa)Mittwochmittag wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Oberursel leicht verletzt. Gegen 12.50 Uhr war ein 50-jähriger Autofahrer mit seinem Opel Mokka in der Königsteiner Straße in Fahrtrichtung Königstein unterwegs, als plötzlich zwei Kinder von links nach rechts auf die Straße liefen. Der Mann bremste seinen Wagen ab. Eines der Kinder blieb noch rechtzeitig stehen, ein 6-jähriger Junge prallte jedoch gegen die Fahrerseite des Opel und verletzte sich dabei leicht am Fuß. Am Auto des 50-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro.

5. Unfallflucht in Parkhaus, Bad Homburg v. d. Höhe, Kisseleffstraße, 22.10.2019, 18.30 Uhr bis 23.10.2019, 04.20 Uhr

(pa)Etwa 1.000 Euro Sachschaden ließ ein unbekannter Fahrzeugführer in der Nacht auf Mittwoch in Bad Homburg an einem Mercedes zurück. Der Fahrer des Mercedes SLK parkte diesen am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr im Casinoparkhaus in der Kisseleffstraße. Bei der Rückkehr zu seinem Auto gegen 04.20 Uhr wies der linke Kotflügel frische Beschädigungen auf. Der oder die Verantwortliche war jedoch davongefahren, ohne sich um die Begleichung des Schadens zu kümmern. Nun ermittelt die Polizeistation Bad Homburg wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter (06172) 120 - 0 zu melden.

