Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer bei Kircheib

Kircheib (ots)

Am Freitag, dem 30.08.2019 wurde um kurz vor 6 Uhr morgens ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers auf der B 8 zwischen Buchholz/Mendt und Kircheib gemeldet. Vor Ort wurde von den Polizeibeamten folgender erster Unfallhergang ermittelt: Ein 62-jähriger Motorradfahrer aus NRW befuhr die B 8 in Fahrtrichtung Altenkirchen und war zuvor, laut Zeugenaussagen, bereits durch auffällige Überholmanöver anderer Fahrzeuge aufmerksam geworden. Letztlich überholte er einen Lkw, musste aber wegen Gegenverkehr wieder dicht vor dem Lkw einscheren und kam dabei, ohne Berührung mit einem anderen Fahrzeug, durch einen Fahrfehler zu Fall und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der überholte Lkw konnte jetzt nicht mehr rechtzeitig bremsen und überrollte den Fuß des Motorradfahrers. Der Motorradfahrer wurde vor Ort ärztlich betreut und letztlich per Rettungshubschrauber in eine UNI-Klinik geflogen. Die Schwere der Verletzung ist zu Zeit noch unbekannt, jedoch besteht keine Lebensgefahr. Die B8 wurde während der Unfallaufnahme bis 07:50 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Da bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen wurde muss im Krankenhaus noch eine Blutprobe bei dem Motorradfahrer entnommen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/9520

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell