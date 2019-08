Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 13-jährige betrat bei Wiedmühle die Fahrbahn und wurde angefahren

Neustadt/Wied (ots)

Am Donnerstag, dem 29.08.2019 betrat eine 13-jährige aus der VG Asbach die L255 an der Bushaltestelle Wiedmühle, ohne auf einen aus Richtung Neustadt kommenden, bevorrechtigten Pkw zu achten. Laut Zeugen fuhr der Pkw-Fahrer mit ordnungsgemäßer Geschwindigkeit, versuchte noch zu bremsen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern. Das Kind prallte von der Motorhaube gegen die Windschutzscheibe und wurde von dort wieder zurück auf die Fahrbahn geworfen. Das Kind wurde in ein Krankenhaus verbracht, blieb aber glücklicherweise leichtverletzt. Es zog sich lediglich diverse Prellungen an Rücken und Beinen zu.

