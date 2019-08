Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mit 2,94 Promille und ohne Führerschein Unfall bei Dierdorf verursacht

Dierdorf (ots)

Am Donnerstag, dem 29.08.2019 befuhr ein 32-jähriger Fahrzeugführer aus Koblenz, gegen 22:30 Uhr, die B413 aus Richtung Kleinmaischeid kommend. Kurz vor dem Einmündungsbereich B413/L258 fuhr er in der dortigen Linkskurve plötzlich geradeaus, überfuhr einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen und konnte dann erst durch einen Baum gestoppt werden. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, gab aber an nach einem Streit zuvor ca. 10 Flaschen á 0,5 Liter Bier getrunken zu haben. Die Folgen konnten bei einem Alkoholtest festgestellt werden. Es wurden 2,94 Promille errechnet. Außerdem wurde festgestellt, dass er keinen Führerschein hat. Eine Blutprobe wurde entnommen und entsprechende Anzeigen gefertigt. Bei dem Fahrzeug konnte nur noch wirtschaftlicher Totalschaden begutachtet werden. Es entstand Sachschaden ca. in Höhe von 26.000 Euro.

